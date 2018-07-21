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الليلة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

السبت، 21 يوليه 2018 12:00 ص
الليلة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يشهد الوطن العربى الليلة وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن القمر والمشترى سيقعان على نفس خط الرؤية تقريبًا ولكنهما فى الحقيقة ليسا قريبين من بعضهما فى الفضاء، فالقمر أقرب جسم سماوى لنا فهو يبعد 243 ألف كيلو مترًا تقريبًا، فى حين أن المشترى خامس كوكب من حيث البعد عن الشمس يقع على مسافة تزيد على ألف وتسعمائة مرة مسافة القمر من الأرض.
 
وأضافت: مع استمرار حركة القمر فى مداره نحو الشرق سوف يتجه نحو نجم قلب العقرب، حيث سيقع ظاهريًا شمال هذا النجم فى 22 يوليو، وعلى الرغم من أن نجم قلب العقرب من نجوم المرتبة الأولى إلا أنه لا يقارن بلمعان المشترى الذى يفوق ذلك النجم 19 مرة.
 
وتابعت: سوف يلتقى القمر أيضًا بكوكب زحل فى 24 يوليو، وبعد ذلك يتحرك إلى المريخ ويقترن به فى 27 يوليو بالتزامن مع خسوف القمر الكلى منتصف ذى القعدة والمشاهد فى الوطن العربى.
 

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