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القوات العراقية تقتل مجموعة من المسلحين وتدمر زورقين فى صلاح الدين

السبت، 21 يوليه 2018 01:10 م
القوات العراقية تقتل مجموعة من المسلحين وتدمر زورقين فى صلاح الدين القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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ذكر مركز الإعلام الأمنى العراقي، أن القوات الأمنية قتلت،  مجموعة من المسلحين ودمرت زورقين ومضافتين بمنطقتى الشرقاط، والشيحة فى جزيرة تكريت فى صلاح الدين .


ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - قوله " إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عناصر مسلحة يستقلون زورقين فى منطقة العيثة بقضاء الشرقاط، وتمكنت من تدمير الهدف المرصود وقتل جميع المسلحين".
وأضاف رسول " أن قوة أمنية آخرى عثرت على مضافتين وفق معلومات دقيقة فى منطقة الشيحة فى جزيرة تكريت، وتم تدميرهما وتفتيش المنطقة بالكامل.
 

 

 


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