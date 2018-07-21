القوات العراقية تقتل مجموعة من المسلحين وتدمر زورقين فى صلاح الدين

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ذكر مركز الإعلام الأمنى العراقي، أن القوات الأمنية قتلت، مجموعة من المسلحين ودمرت زورقين ومضافتين بمنطقتى الشرقاط، والشيحة فى جزيرة تكريت فى صلاح الدين .



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - قوله " إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عناصر مسلحة يستقلون زورقين فى منطقة العيثة بقضاء الشرقاط، وتمكنت من تدمير الهدف المرصود وقتل جميع المسلحين".

وأضاف رسول " أن قوة أمنية آخرى عثرت على مضافتين وفق معلومات دقيقة فى منطقة الشيحة فى جزيرة تكريت، وتم تدميرهما وتفتيش المنطقة بالكامل.

