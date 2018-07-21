القبض على 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، و هم " هيثم.ا.م"34 عاما سائق ومقيم دائرة مركز التل الكبير و"عمر.ش.م"34 عاما سائق ومقيم ابوحماد شرقية و"محمد.م.م"33 عاما مقيم دائرة مركز التل الكبير و"صالح.ف.م"54 عاما سائق ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"السيد.م.ج"25 عانما سائق ومقيم العاشر من رمضان شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.