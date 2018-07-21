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القبض على عصابة استولت على مجوهرات وألماس وأموال من فيلا بالتجمع الخامس

السبت، 21 يوليه 2018 12:45 م
القبض على عصابة استولت على مجوهرات وألماس وأموال من فيلا بالتجمع الخامس عصابة سرقة الفيلا بالتجمع الخامس
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على عصابة استولت على أموال ومجوهرات من إحدى الفيللات بالمنطقة، واعترف أفراد التشكيل العصابى بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

كان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا من سلمى.ا.ز.ع.  26  سنة موظفة بشركة للإعلانات تفيد باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 6 كوليه ، 10 سلسلة ، 15 خاتم ، 10 اسورة ، 10 غوايش ، 56 سلسلة بعلقات الماس ، 5 بروش الماس ، 10 خاتم الماس ، 6 اسورة ألماس )، مبلغ مالي 70 الف جنيه، 150 دولارا، هاتف محمول ماركة آيفون، 10 ساعات يد ماركات مختلفة، 2 كاميرا ، نظارة شمسية، ومفتاح تشغيل سيارة ماركة مرسيدس من داخل الفيلا سكنها ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين وجود كسر بكالون الباب الالوميتال الخاص بشرفة الفيلا سكن المجني عليها، وبإجراء التحريات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عماد.ش.س.ع.  38 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه 4 حكم حبس جزئى" سرقة " بإجمالي حبس سنتين ، وشقيقه محمد 26 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا اخرهم القضية رقم 4986 لسنة 2011م العمرانية / جيزة " سرقة وسائل نقل " ، ومحمد .ا.ع.س. 25 سنة عاطل ، وبالكشف عليهم تبين أنهم مطلوبين جميعا للتنفيذ عليهما فى القضية  رقم 4841 /242 لسنة 2013م التجمع الخامس " سرقة بالاكراه " والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات لكل منهم بجلسة 11/6/2015م، ومطلوب ضبط واحضار المتهمان الاول والثاني علي ذمة القضية  رقم 5192 لسنة 2018م التجمع الخامس  " سرقة مسكن "  .

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط  مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  بإسلوب  " التسلق وكسر الباب " ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بمحل سكنهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وبمواجهتهم بالحكم الصادر ضدهم اقروا به ، و بمواجهة المتهمان  الاول والثاني بقرار الضبط والاحضار اعترفا بأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد حريمي بداخلها جهاز "لاب توب" هاتف محمول، سلسلة ذهبية، مفتاح تشغيل السيارة رقم ج ف ق 674 ماركة مرسيدس والاستيلاء عليها من داخل فيلا على .ا.ح. 31 سنة تاجر والمحرر بشأنها المحضر رقم 5192 لسنة 2018م جنح القسم  والمطلوب ضبطهما واحضارهما علي ذمة ذات القضية، بالاشتراك مع  محمد.س.و.  37 سنة عاطل، والمقيد الحرية على ذمة ذات القضية، وأن الأخير ضبط وبحوزته كافة المسروقات ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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