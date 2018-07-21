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الفلسطينيون يشيعون جثامين شهداء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

السبت، 21 يوليه 2018 01:49 م
الفلسطينيون يشيعون جثامين شهداء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة تشييع جثمان شهيد فلسطينى - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب – رويترز)
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شيع مئات المواطنين الفلسطينيين اليوم السبت، شهداء رصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلى أمس الجمعة على حدود غزة.

وكان من بين الشهداء محمد بدوان البالغ من العمر 27 عامًا، وعضو حركة حماس محمد أبو دقة خلال جنازته فى خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى موجزا من الجيش حول الأوضاع.

وقال الاحتلال فى بيان، إن المقاتلات بدات "هجوما واسع النطاق ضد اهداف عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة"، وذكر شهود عيان أن الطائرات شنت غارتين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات اليوم الجمعة لقصف "أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة"، ردا على "إطلاق نار" استهدف جنودا قرب الحدود مع القطاع الفلسطينى.

وأضاف جيش الاحتلال، أن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين حصل خلال "أعمال شغب على طول السياج الأمنى" الفاصل بين الأرضى المحتلة وقطاع غزة.


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