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الصحف السعودية: تنظيم الحمدين يمارس ضغوطا على القطريين لمنعهم من الحج

السبت، 21 يوليه 2018 09:01 ص
الصحف السعودية: تنظيم الحمدين يمارس ضغوطا على القطريين لمنعهم من الحج تميم بن حمد
أ ش أ
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استنكرت الصحف السعودية، اليوم السبت، اتهام حكومة قطر للمملكة بمنع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج، واصفة ذلك بأنه الافتراء بعينه، ومشيرة إلى أن المملكة "تعى تمام الوعى جسامة المهمة وقدسية الزمان والمكان، وتتحمل فى سبيل ذلك الكثير دون منّة على أحد".


وكتبت صحيفة "الرياض"، فى افتتاحيتها بعنوان (النفاق القطري): "منذ عقود طويلة والمملكة تقوم بخدمة الحرمين الشريفين خير قيام، فخدمة ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين شرف لا يضاهيه شرف، وما التوسعات المتعاقبة منذ عهد المؤسس إلا شاهد من شواهد متعددة اتخذتها نهجاً مستمراً لخدمة الحرمين الشريفين".


وأشارت إلى أن القيام بهذه المهمة المقدسة ابتغاء لمرضاة الله عز وجل، يقابله النظام القطرى بالفُجر فى الخصومة ويضع العراقيل تلو العراقيل ليمنعهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، متذرعين بأسباب واهية، محاولين أن ينسبوا المنع للمملكة الذى هو محض افتراء، فكل حجاج بيت الله الحرام مرحب بهم كما الزوار والمعتمرون.


وفى السياق ذاته، قالت صحيفة "عكاظ " فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (قطر تكبل مواطنيها .. لا حج): "عندما تؤكد السعودية بأنها لن تسمح بتسييس الحج أو تدويله، حماية لأمنها الوطنى وحماية للحجاج من العبث الذى تحاول دولة كقطر أن تمارسه بغبائها السياسى المعتاد، فهى تقف أيضًا على مسافة واحدة من حجاج بيت الله الحرام، من دون تمييز ، والشواهد على ذلك كثيرة ولا تعطى".


وتابعت "بالأمس حجبت السلطات القطرية الرابط الذى خصصته وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات القطريين الراغبين فى أداء فريضة الحج، فى موقف يكشف مجددا كذب وتعنت هذا النظام الإرهابي، الذى يمارس ضغوطات على مواطنيه لمنعهم من الحج، إلا أن السعودية خصصت مرة أخرى رابطا إلكترونيا جديدا لمساعدة الحجاج القطريين على أداء الفريضة، فى إطار حرصها على تسهيل إجراءات قدوم الحجاج، وتذليل العراقيل لأداء هذه الفريضة".

 


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