الصحة العراقية: قتيلان و45 جريحا حصيلة ضحايا تظاهرات الجمعة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات الجمعة بعدد من المحافظات إلى 47 قتيلا وجريحا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر لقناة (السومرية)، إن حصيلة ضحايا التظاهرات التى شهدتها عدد من المحافظات اليوم، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما فى الديوانية والأخر فى النجف، و45 جريحا غالبيتهم من عناصر القوات الامنية، مضيفا أن أغلب الجرحى تلقوا العلاج وغادروا المستشفيات.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد.