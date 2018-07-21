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السعودية والبحرين يدينان قانون "الدولة القومية" الإسرائيلى

السبت، 21 يوليه 2018 11:42 ص
السعودية والبحرين يدينان قانون "الدولة القومية" الإسرائيلى الكنيست
أ ف ب
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أدانت السعودية والبحرين إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن إسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودى".

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية السعودية "رفض المملكة واستنكارها" لإقرار القانون.

وأكد المصدر ان "القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولى، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى".

وفى المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون " يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى ويعد تكريسا للعنصرية وخرقًا واضحًا للقانون الدولى والأعراف والمواثيق الدولية".

وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون "يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين".

 


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