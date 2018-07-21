الرئيس السيسي يكرم أوائل طلاب كلية الشرطة بحفل تخرجهم

كتب محمود عبد الراضي ـ إبراهيم حسان – ريهام عبد الله

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل كلية الشرطة دفعة 2018 بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرها.

ويحضر الحفل المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.