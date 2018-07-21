الرئيس السيسي يصل أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب

كتب محمود عبد الراضي ـ إبراهيم حسان – ريهام عبد الله

وصل ، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة بشتى صورها.

يشهد الحفل المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.