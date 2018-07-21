الرئيس الروسى: لا أؤيد الخطط المقترحة لرفع سن التقاعد

موسكو (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله إنه لا يحبذ أيا من الخيارات المقترحة لرفع سن التقاعد وهو تعديل يناقشه البرلمان وأدى إلى تقويض شعبيته.

وقال بوتين يوم الجمعة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن رفع سن التقاعد وذلك بعد يوم واحد من تأييد النواب الروس الاقتراح فى تصويت مبدئى فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن أموال إضافية من أجل الميزانية.

وأعلنت تلك الخطوة فى الرابع عشر من يونيو حزيران وهو اليوم الذى استضافت فيه روسيا المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، مما دفع بعض المنتقدين إلى الإيحاء بأن السلطات تستخدم البطولة لصرف الانتباه عن أنباء لا تلقى قبولا شعبيا.

ووافق دوما الدولة (المجلس الأدنى للبرلمان) على مشروع القانون فى تصويت يوم الخميس بأغلبية 328 صوتا ضد 104 أصوات.

وتظاهر مئات الأشخاص يوم الأربعاء فى موسكو وسان بطرسبرج احتجاجا على الخطة الجديدة لمعاشات التقاعد التى تتضمن رفع سعر الإحالة إلى التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما وللنساء من 55 إلى 63 عاما.

ويبلغ متوسط معاشات التقاعد فى روسيا الآن حوالى 14400 روبل (226.94 دولار). وقال رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف عندما قدم الخطة فى الرابع عشر من يونيو حزيران إن التغييرات سيجرى تنفيذها تدريجيا وستبدأ فى 2019 .

وفى وقت سابق هذا الشهر، أيد النواب الروس أيضا مقترحا لزيادة ضريبة القيمة المضافة والتى حذر البنك المركزى من أنها ستؤدى إلى زيادة فى التضخم.