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الرئيس التونسى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع البرازيل

السبت، 21 يوليه 2018 06:09 ص
الرئيس التونسى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع البرازيل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي
تونس /أ ش أ/
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أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع البرازيل؛ بهدف تحقيق المصلحة المشتركة والاستفادة من الإمكانيات الهامة المتاحة فى البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله الجمعة، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية ألويزو نوناس بمناسبة زيارته إلى تونس.

وأعرب الوزير البرازيلى عن تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية، وأنها تولى أهمية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تونس، خاصة فى المجالات التى يتميز فيها البلدان بخبرات هامة.

على الصعيد ذاته، أشاد الوزير البرازيلى - خلال لقائه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد - بعمق العلاقات التاريخية بين بلاده وتونس والحرص المشترك على تطويرها حاضرا ومستقبلا.

وأكد أنه لمس حرصا خاصا من قبل رئيس الحكومة التونسية على السير مع البرازيل نحو مزيد من تنويع علاقات البلدين وإثرائها بما يخدم مصلحة الجانبين.

 


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