الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة للمسلحين قرب قاعدة حميميم بسوريا

(أ ش أ)

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، عن تدمير طائرة مسيرة للمسلحين قرب قاعدة حميميم الروسية بسوريا.

وذكر بيان للمركز اليوم السبت أن المسلحين فى المناطق القريبة من قاعدة حميميم الجوية مستمرون فى نشر وإطلاق الطائرات المسيرة نحو هذه القاعدة.

وأشار البيان إلى أن غرفة التحكم الجوى بقاعدة حميميم الجوية الروسية رصدت هذه الليلة طائرة مسيرة، أطلقت من الأراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة شمال محافظة اللاذقية.

وأضاف المركز أنه جرى تدمير هذه الطائرة على مسافة كافية بعيدا عن القاعدة، مما جنبها الإصابات البشرية والأضرار المادية، موضحا أن القاعدة الجوية الروسية فى حميميم تعمل وفق الحالة المعتادة حاليا.