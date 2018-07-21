video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحزب الشعبى الأسبانى يختار بابلو كاسادو زعيما خلفا لراخوى

السبت، 21 يوليه 2018 03:19 م
الحزب الشعبى الأسبانى يختار بابلو كاسادو زعيما خلفا لراخوى بابلو كاسادو
أ ف ب
إضافة تعليق

انتَخب الحزب الشعبى الأسبانى المحافظ، اليوم السبت، بابلو كاسادو (37 عاما) رئيسا خلفا لماريانو راخوى الذى أُسقط بعد أن حجب البرلمان الثقة عنه فى يونيو.

وأقرت ثريا سينز دى سانتاماريا، منافسة كاسادو، بالخسارة قبل إعلان النتائج الرسمية بعد أن أدلى نواب الحزب بأصواتهم فى مدريد. ويرى مراقبون أن انتخاب الحقوقى كاسادو الذى وعد بحملة تجديد داخلية يدفع بالحزب الشعبى نحو اليمين.

ويعتمد كاسادو موقفا متشددا إزاء كاتالونيا، مطالبا بإخضاع مخالفات كالدعوة لاستفتاء خلافا للقانون لصلاحية القضاء الجنائى بهدف تعزيز الرد القانونى الأسبانى على خطر الانفصال.

وقال كاسادو، خلال الأسبوع الجارى إن "الحوار مستحيل مع الذين يريدون مخالفة القانون". وقد عارض بشدة القتل الرحيم، ويدعو إلى خفض ضريبة الدخل والضرائب المفروضة على الشركات.

وانسحب راخوى الذى كان رئيس الحزب منذ 2004 ورئيس الحكومة منذ 2011، من الحياة السياسية مطلع يونيو بدون أن يختار سلفا له، بعد أيام على التصويت على مذكرة بحجب الثقة عنه إثر إدانة حزبه فى قضية فساد واسعة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحافة الإسبانية: اليمين المتطرف يتحدى ميركل ويرفض الدين الإسلامى.. استطلاع رأى: الحزب الشعبى الإسبانى سيفوز فى انتخابات البرلمان.. بابا الفاتيكان يدعو رئيس فنزويلا لتهدئة الأوضاع بعد دعوات التمرد

استطلاع رأى: الحزب الشعبى الإسبانى سيفوز فى انتخابات البرلمان 26 يونيو

الحزب الشعبى الإسبانى يمارس ضغوطًا لإدخال تعديلات على قانون الإجهاض

الحزب الشعبى الأسبانى ينتقد حزب الاتحاد والتقارب لإعطاء الأولوية للمسلمين

بابلو كاسادو

الحزب الشعبى الأسبانى

ماريانو راخوى

ثريا سينز دى سانتاماريا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة