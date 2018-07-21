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الحزب الجمهورى الأمريكى يعقد مؤتمره العام فى 2020 بمدينة شارلوت

السبت، 21 يوليه 2018 06:51 ص
الحزب الجمهورى الأمريكى يعقد مؤتمره العام فى 2020 بمدينة شارلوت مؤيدى الحزب الجمهورى الامريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية، الجمعة ان الحزب الجمهورى الأمريكى سينظم مؤتمره الوطنى فى 2020 فى ولاية كارولاينا الشمالية ،فى مدينة شارلوت حيث عقد الديموقراطيون مؤتمرهم فى 2012.

ولم يعلن الموعد المحدد للمؤتمر لكنه سينظم فى يوليو او اغسطس 2020 قبل الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر من السنة نفسها، وكانت ولاية كارولاينا الشمالية فى جنوب شرق البلاد صوتت بغالبية كبيرة لدونالد ترامب فى الانتخابات التشريعية فى 2016.

لكن منافسته هيلارى كلينتون جاءت فى الطليعة فى مدينة شارلوت بالتحديد حيث نظم الديموقراطيون فى 2012 مؤتمرهم الذى سمح لباراك اوباما بتولى الرئاسة لولاية ثانية.

ويعدق كل من الحزبين الرئيسيين فى الولايات المتحدة مؤتمره العام كل اربعة اعوام قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية.، خصوصا من اجل اعلان مرشحيهما لهذا الاقتراع.

 


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