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السبت، 21 يوليه 2018 04:46 م
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الحريرى يرحب بالخطة الروسية لعودة النازحين السوريين من لبنان والأردن

السبت، 21 يوليه 2018 02:50 م
الحريرى يرحب بالخطة الروسية لعودة النازحين السوريين من لبنان والأردن سعد الحريرى
أ ش أ
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 رحب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بأى جهد تقوم به موسكو يؤدى إلى وضع خطة مشتركة لعودة النازحين السوريين خاصة من لبنان الأردن إلى سوريا وتشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك ، وفقا لما ورد فى إعلان روسيا وجود مقترح يتضمن آلية لتنظيم عودة النازحين إلى الأماكن التى كانوا يعيشون فيها قبل فترة الحرب.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى اليوم السبت أن الحريرى أكد للجانب الروسى ، عبر مستشاره للشئون الروسية جورج شعبان الذى اجتمع اليوم بالممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف ، أنه يعول على هذه الخطوة التى من شأنها أن تؤسس لمعالجة أزمة النازحين فى لبنان وتضع حدا لمعاناتهم الإنسانية..لافتا إلى أن أزمة النازحين السوريين لها ارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على البلدان المضيفة وفى مقدمتها لبنان.

وكان اجتماع مستشار الحريرى بالمبعوث الروسى قد جاء بناء على طلب رئيس الوزراء اللبنانى بالتواصل مع المسئولين الروس للوقوف على تفاصيل الاقتراحات التى أعلنتها موسكو بخصوص إعادة النازحين السوريين من لبنان والأردن.

واطلع مستشار رئيس الوزراء اللبنانى خلال الاجتماع على تفاصيل المقترحات المحددة التى أعلن عنها رئيس المركز الوطنى لإدارة شئون الدفاع الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف حول تنظيم عودة النازحين إلى الأماكن التى كانوا يعيشون فيها قبل الحرب.

 


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