التحالف العربى: 119 قتيلا و17 أسيرا من ميليشيا الحوثى بصعدة وحجة خلال يومين.. فيديو

كتب أيمن رمضان

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن مقتل 119 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية والمدعومة من إيران، وأسر 17 آخرين فى محافظتى صعدة وحجة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال التحالف، فى بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية الليلة، إن الجيش الوطنى اليمنى يتقدم بدعم من التحالف فى كافه جبهات محافظه صعدة وحجة، مضيفا أن الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى يتقدم باتجاه باقم فى صعده وعاهم فى حجة.

وواصلت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، توغلها فى معاقل الانقلابيين بصعدة وتضييق الخناق على مليشيا الحوثى بمركز مديرية باقم، فيما حققت تقدما جديدا بمحافظة حجة شمال غربى البلاد.