"التايمز": أكثر من 70 ألف شخص دون الـ18 يتعاطون أقراص الاكتئاب فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن عشرات الآلاف من الأطفال يتم إعطائهم مضادات للاكتئاب على الرغم من التحذيرات من أن الأقراص قد تضر بعقول الأطفال فى مرحلة النمو مقابل فائدة ضئيلة.

وتكشف بيانات هيئة الصحة العامة البريطانية التى حصلت عليها صحيفة "التايمز" للمرة الأولى، أن شخصًا واحدًا من كل ستة أشخاص بالغين فى إنجلترا استخدم مضادات الاكتئاب العام الماضى، أى بزيادة تقارب نصف مليون شخص منذ عام 2015.

وتشمل الأرقام أكثر من 70 ألف شخص دون سن 18 عامًا، وما يقرب من 2000 طفل فى سن المدرسة الابتدائية، ويعتقد الخبراء أن هذه الحبوب نادرا ما تعمل بشكل إيجابى مع الأطفال، حيث يقول أحد الأطباء أن زملائه "يجعلون المراهقة مرحلة طبية"، بمعنى أنهم يستسهلون ويصفون أقراص الاكتئاب لهم.

وتوضح الأرقام التفصيلية، أنه تم إعطاء 7.3 مليون شخص فى إنجلترا وصفة واحدة على الأقل مضادة للاكتئاب فى العام الماضى.

ولفتت الصحيفة إلى زيادة احتمالية إصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالاكتئاب مقارنة بالذين يعانون من الاكتئاب فى العشرينات من عمرهم.