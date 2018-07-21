video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"التايمز": أكثر من 70 ألف شخص دون الـ18 يتعاطون أقراص الاكتئاب فى بريطانيا

السبت، 21 يوليه 2018 04:30 م
"التايمز": أكثر من 70 ألف شخص دون الـ18 يتعاطون أقراص الاكتئاب فى بريطانيا اكتئاب -أرشيفية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن عشرات الآلاف من الأطفال يتم إعطائهم  مضادات للاكتئاب على الرغم من التحذيرات من أن الأقراص قد تضر بعقول الأطفال فى مرحلة النمو مقابل فائدة ضئيلة.
 
وتكشف بيانات هيئة الصحة العامة البريطانية التى حصلت عليها صحيفة "التايمز" للمرة الأولى، أن شخصًا واحدًا من كل ستة أشخاص بالغين فى إنجلترا استخدم مضادات الاكتئاب العام الماضى، أى بزيادة تقارب نصف مليون شخص منذ عام 2015.
 
وتشمل الأرقام أكثر من 70 ألف شخص دون سن 18 عامًا، وما يقرب من 2000 طفل فى سن المدرسة الابتدائية، ويعتقد الخبراء أن هذه الحبوب نادرا ما تعمل بشكل إيجابى مع الأطفال، حيث يقول أحد الأطباء أن زملائه "يجعلون المراهقة مرحلة طبية"، بمعنى أنهم يستسهلون ويصفون أقراص الاكتئاب لهم. 
 
وتوضح الأرقام التفصيلية، أنه تم إعطاء 7.3 مليون شخص فى إنجلترا وصفة واحدة على الأقل مضادة للاكتئاب فى العام الماضى.
 
ولفتت الصحيفة إلى زيادة احتمالية إصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالاكتئاب مقارنة بالذين يعانون من الاكتئاب فى العشرينات من عمرهم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكايات المرضى مع الاكتئاب الليلى.. محمد: بكره الليل من كتر التفكير ومش قادر اتحمل ضغوط الحياة.. رنا: اتحرمت من كلمة ماما ونفسى ألعب مع أولادى.. وأطباء: العزلة أول الأعراض.. والرياضة والقراءة بداية العلاج

"التوهم الضلالى.. الاكتئاب.. الاضطرابات الجنسية".. أمراض تصيبك نتيجة تعاطى المخدرات أو إدمان المواقع الإباحية.. أطباء يشرحون تأثيرها.. وخطة لتطوير مستشفيات "الصحة النفسية" لاستيعاب المرضى من هذا النوع

اخبار العالم

بريطانيا

الاكتئاب

مرض الاكتئاب




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة