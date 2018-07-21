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البيئة: نسعى لخفض 50% من التلوث بحلول عام 2030

السبت، 21 يوليه 2018 02:30 ص
البيئة: نسعى لخفض 50% من التلوث بحلول عام 2030 محمد شهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
كتبت آية دعبس
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قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن موقع مصر الجغرافى سببًا أساسيًا فى 50% من التلوث الهوائى، والناتج عن الأتربة، مشيرًا إلى أنه تم خفض نسبة 19% من تركيز الأتربة فى الهواء خلال الفترة من 2014 حتى 2017، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للقضاء على مشكلة الأتربة بحلول 2028.

 

وأوضح شهاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن 93 محطة رصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء تتابع على مدار الساعة الانبعاثات المؤدية لتلوث الهواء، مؤكدًا أن المستهدف الآن هو الوصول لنسبة خفض من التلوث تصل إلى 50% بحلول عام 2030.

 


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وزارة البيئة

التلوث

تلوث الهواء




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