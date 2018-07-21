البرلمان البلغارى يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات لإعادة قبول مهاجرين

صوفيا (رويترز)

وافق البرلمان البلغارى، يوم الجمعة على قرار يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبى الأخرى بشأن إعادة قبول مهاجرين يصلون إلى أوروبا عن طريق بلغاريا المطلة على البحر الأسود.

واتخذت الجمعية الوطنية هذه الخطوة بعد أن طلب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف من التكتلات البرلمانية اتخاذ قرار مشترك بشأن الحد من الهجرة.

وأيد القرار 177 نائبا فى البرلمان المؤلف من 240 عضوا والذى قرر أيضا ضرورة أن تقدم حكومة بوريسوف اقتراحا بلغاريا بنهاية سبتمبر بشأن تعديل اتفاقية دبلن التى تتعلق بطريقة معالجة الدول الأوروبية لطلبات اللجوء.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبى قد توصلوا الشهر الماضى لاتفاق بشق الأنفس بشأن الهجرة ولكن التفاصيل كانت غامضة واتفق الزعماء على عدم توزيع اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد إلا على أساس اختيارى فقط.

وقال بوريسوف أمام البرلمان إنه رفض نداء من إيطاليا بقبول بعض المهاجرين الذين ساعدت إيطاليا فى إنقاذهم من سفينة مكتظة بالركاب فى البحر المتوسط يوم السبت.

وتؤيد بلغاريا الإغلاق الفورى للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى أمام المهاجرين وإنشاء مراكز للاجئى الحروب خارج أراضيها خلال اجتماع قمة مصغر للاتحاد الأوروبى فى مطلع الأسبوع، وقال بوريسوف من قبل إن من الضرورى إقامة هذه المراكز فى ليبيا وتركيا للتعامل مع المهاجرين قبل وصولهم إلى أوروبا.