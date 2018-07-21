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"الأعلى للجامعات" يجتمع اليوم لتحديد موعد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

السبت، 21 يوليه 2018 04:00 ص
"الأعلى للجامعات" يجتمع اليوم لتحديد موعد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق المجلس الأعلى للجامعات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى، اليوم السبت، بمقر  المجلس بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات من أعضاء المجلس.

 

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، ومن بينها تحديد موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، التى انتهت أعمالها مساء أمس الجمعة، ويناقش المجلس استعدادات الجامعات لبداية الدراسة، وتقريرًا عن أعمال التنسيق للشهادات المختلفة من مكتب التنسيق.

 

 كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن 125 ألفًا و500  طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى حتى انتهاء الفترة المقررة للمرحلة الأولى.

 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، 126807 طلاب.


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