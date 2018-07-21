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السبت، 21 يوليه 2018 11:56 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 21 يوليه 2018 10:43 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السيسى خلال حفل تخريج طلاب كلية الشرطة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم السبت، منها إعلان مصر رفضها تبنى الكنيست الإسرائيلى لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وبدء علاج المرضى بعد 48 ساعة من تسجيلهم بموقع قوائم الانتظار، وإصدار رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا،

1

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

2

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن

3

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا

5

الصحة: بدء علاج المرضى بعد 48 ساعة من تسجيلهم بموقع قوائم الانتظار

6

الآثار ردا على شائعات تابوت الإسكندرية: لا يوجد زئبق أحمر وندرس الجماجم

7

نيابة العبور تقرر حبس 5 رجال أعمال لإدارتهم مصنع هيروين 4 أيام

8

لأول مرة.. المغرب يعيين 299 امرأة بوظيفة "مأذون شرعى"

9

مجدى عبد الغنى: اتحاد الكرة وافق على مشاركة 4 أجانب فى المباراة الواحدة

10

محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بأمريكا.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا


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سعر الغاز

سعر غاز المنازل

يهودية الدولة

يهودية اسرائيل

تنسيق الثانوية العامة

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

المرحلة الاولى

كلية الشرطة

السيسي

محمد صلاح

الزمالك




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مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

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