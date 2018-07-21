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السبت، 21 يوليه 2018 08:10 م
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اعتقال 13 مطلوبا فى قضايا إرهابية وجنائية فى ديالي العراقية

السبت، 21 يوليه 2018 07:34 م
اعتقال 13 مطلوبا فى قضايا إرهابية وجنائية فى ديالي العراقية اعتقال - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية اليوم السبت، اعتقال 13 مطلوبا بقضايا "إرهابية" داخل المحافظة.

وقالت القيادة فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، إن قوات الأمن فى شرطة المحافظة اعتقلت 13 مطلوبا على زمة قضايا إرهابية وجنائية مختلفة فى مناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح أن عملية القبض بحق المطلوبين جاءت وفق أوامر قضائية من خلال المعلومات الاستخبارية وعمليات التفتيش، وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء.

وكانت الاجهزة الامنية فى ديالى قد اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الاشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 


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