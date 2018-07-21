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إنفوجراف.. تعرف على قائمة الرؤساء المفضلة فى هاتفى ترامب وبوتين

السبت، 21 يوليه 2018 03:19 م
إنفوجراف.. تعرف على قائمة الرؤساء المفضلة فى هاتفى ترامب وبوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد الأحمدى
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أصبحت العلاقات بين الرئيسى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين تحت المجهر بسبب تناول الجانبين العديد من الملفات الدولية، أبرزها الملف السورى والملف الإيرانى والإسرائيلى، إضافة إلى قضية تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

ونشر موقع "روسيا اليوم" إنفوجراف بأبرز الرؤساء المفضلين لدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، طبقا لعدد المحادثات الهاتفية لهم منذ يونيو 2017 إلى يوليو 2018، جاء أبرز الرؤساء المشتركيين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان ابن عبدالعزيز والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

غإنفوجراف
إإنفوجراف روسيا اليوم

وجاء أبرز الرؤساء الذين يتحدث معهم بوتين، الرئيس الإيرانى حسن روحانى ورئيس تركمنستان بردى محمدوف، ورئيس قيرغيزستان الأسبق ألمازبيك أتامباييف ، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.

وجاء أبرز الرؤساء الذين يهاتفهم دونالد ترامب، الرئيس الصينى شى جين بينج، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، وأمير تنظيم الحمدين تميم بن حمد.

 


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