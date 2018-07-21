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السبت، 21 يوليه 2018 08:51 م
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إصدار مذكرة اعتقال بحق مشتبه به فى هجوم بسكين على ركاب حافلة بألمانيا

السبت، 21 يوليه 2018 08:22 م
إصدار مذكرة اعتقال بحق مشتبه به فى هجوم بسكين على ركاب حافلة بألمانيا الشرطة الألمانية - أرشيفية
(رويترز)
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قالت الشرطة وممثلون للادعاء فى ألمانيا اليوم السبت إن محكمة ألمانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق ألمانى من أصل إيرانى يشتبه فى أنه منفذ هجوم بسكين فى حافلة فى مدينة لوبك شمال البلاد ولكن ليس هناك ما يدل على أن الهجوم كان إرهابيا.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 34 عاما أصاب عشرة أشخاص فى الهجوم الذى وقع أمس الجمعة لكن لم يكن هناك ما يدل على أنه متطرف أو لديه دافع إرهابي.

وقال ممثلو الادعاء فى بيان إنهم طلبوا إصدار مذكرة الاعتقال للرجل للاشتباه فى أنه متهم بالشروع فى القتل وإلحاق أذى جسدى وإشعال حريق. كما صدر أمر بإبقائه قيد الاحتجاز.

وقالت متحدثة باسم الإدعاء فى لوبك إن دوافع ارتكاب الهجوم لا تزال غير واضحة إذ أن المتهم رفض التحدث عنها، وقالت "ليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك كان عملا إرهابيا".

والمشتبه به إيرانى المولد لكنه حصل على الجنسية الألمانية قبل عدة سنوات وهو من سكان لوبك.

وقالت الشرطة والادعاء إن المتهم لم يعلق على الجرائم التى يشتبه فى أنه ارتكبها ونُقل إلى سجن فى لوبك.

وأظهرت لقطات مراقبة من الحافلة إنه ربما أراد إشعال النار فيها ليصيب أكبر عدد من الأشخاص ويقتل بعضهم.

وتجاوز شاب من هولندا يبلغ من العمر 21 عاما مرحلة الخطر بفضل عملية طارئة أجريت له عقب إصابته بجروح خطيرة فى الهجوم.

وقال البيان إن المتهم حاول فيما يبدو منع سائق الحافلة من إخماد الحريق ولكمه فى الوجه لكن السائق تمكن من إخماده رغم ذلك.

 


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