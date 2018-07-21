إصابة 10 أشخاص فى ثلاث مشاجرات متفرقة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب ثلاث مشاجرات متفرقة بدوائر تلا وأشمون وشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة ومصابين بعزبة الطوخى التابعة لكفر الشيخ شحاتة دائرة مركز تلا.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ا.م.ع" 33 سنة عامل مصاباً بجرح طعنى نافذ بالجانب الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وعمه "غ.ع.ع" ونجليه "م" و"ع" لم يستجوبوا، وطرف ثان "ت.س.ا" 38 سنة عامل زراعى مصاباً بجروح بفروة الرأس والذراعين وشقيقه "ح" لم يستجوب ووالدتهما "ن.ش.س" 63 سنة ربة منزل مصابة بكدمات بالذراعين وجميعهم مقيمين عزبة الطوخى التابعة لكفر الشيخ شحاتة دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب المصاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية الفرعونية دائرة مركز أشمون، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع.س" 42 سنة فلاح وزوجته "ف.ر.ع" 28 سنة ربة منزل، وطرف ثان شقيق الأول "ا" 34 سنة وزوجته "ش" سنة ربة منزل وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومقيمين قرية الفرعونية دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الأخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات لخلافات عائلية بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية ميت الموز دائرة مركز شبين الكوم، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع.ر.ع" 42 سنة مصاباً بكدمة أسفل العين اليسرى وكريمته "م" 12 سنة طالبة مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان "ش.ع.ع" 23 سنة غير مصاب، ووالدته "ا.م." 47 سنة ربة منزل مصابة بكدمات بالكتف والقدم اليسرى، وجميعهم مقيمين قرية ميت الموز دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات سابقة بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.