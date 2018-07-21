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السبت، 21 يوليه 2018 01:21 م
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إزالة 42 قفصا سمكيا خلال حملة مكبرة بالبحيرة

السبت، 21 يوليه 2018 12:06 م
إزالة 42 قفصا سمكيا خلال حملة مكبرة بالبحيرة إزالة الأقفاص السمكية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على إستمرار الحملات المكبرة لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة الموجودة بنهر النيل فرع رشيد أمام مركز المحمودية بمحافظة البحيرة وسواحل محافظة كفر الشيخ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظتين و بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل بوزارة الرى للحفاظ على البيئة البحرية ومياة النيل من التلوث وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وأضافت محافظ البحيرة فى بيان له اليوم أنها وجهت الأجهزة التنفيذية والأمنية بتكثيف جهودها لإزالة كافة التعديات على نهر النيل ومنها إزالة الأقفاص السمكية للحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث . 

وأشارت محافظ البحيرة إلى نجاح الحملة المكبرة التى تم تنفيذها على مدار يومين لإزالة الأقفاص السمكية من حدود قرية اللوية بالبحيرة والسالمية بكفر الشيخ حتى حدود كوبرى إدفينا مرورا بكوبرى فوة بنطاق مركز المحمودية والتى أسفرت عن إزالة 42 قفصا سمكيا  فضلاً عن إزالة عدد من تحاويط النسيلة بمشاركة عشرات المعدات والحفارات المحملة على صنادل للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية فى نطاق محافظتى البحيرة وكفر الشيخ . 

وأكدت محافظ البحيرة إنها عازمة على إزالة كافة الأقفاص السمكية من فرع نهر النيل بنطاق المحافظة .

وشددت محافظ البحيرة على إستمرار الحملات المكبرة لإزالة الأقفاص السمكية حتى يتم  القضاء نهائيا على جميع الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق المحافظة التى تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب وتساهم فى رفع نسبة الأمونيا فى المياه وكذا توثر على الصحة العامة لمواطنى المحافظة بشكل عام .

وتابعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة  كان لازما علينا تطبيق القانون بكل حزم وقوة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على تطهير نهر النيل من تلك الأقفاص المخالفة .

وأكدت محافظ البحيرة أنها تبحث عن بدائل لمواجهة لجوء أصحاب الأقفاص السمكية المخالفة إلى غمر تلك الأقفاص تحت سطح الماء لأعماق كبيرة حتى لا تتمكن قوة إنفاذ القانون من الوصول إليها.

يذكر أن الحملة ضمت كل من المهندس حازم الأشمونى ـ السكرتير العام المساعد واللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة و قيادات شرطة المسطحات المائية و مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الرى .

 

 
 
 
 

 


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