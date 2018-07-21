video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إزالة 17 حالة إشغال ورفع 4 أطنان قمامة تحرير 992 مخالفة مرورية بالقليوبية

السبت، 21 يوليه 2018 01:01 م
إزالة 17 حالة إشغال ورفع 4 أطنان قمامة تحرير 992 مخالفة مرورية بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كل المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كل المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 49 قضية، تنوعت ما بين 17 إزالة فورية، و8 محاضر لبائعين متجولين، و14 محضر وصلات كهربائية، و10 محضر لإعلانات مخالفة، كما تم رفع وإزالة 4 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.

 

كما شنت إدارة المرور، حملة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 992 مخالفة مرورية.

 

وكلف اللواء إيهاب خيرت، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 992 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و176مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 11100 جنيه، وسحب 16 دراجة نارية.

 

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 34 رخصة وتحصيل 6300 جنيه غرامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل يقتل شقيقه بمساعدة والده بسبب خلاف على 50 جنيها بالقليوبية

اخر الاخبار

امن القليوبية

حملات نظافة

مدير امن القليوبية

رفع الاشغالات




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة