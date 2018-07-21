إزالة 17 حالة إشغال ورفع 4 أطنان قمامة تحرير 992 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كل المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كل المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن ضبط 49 قضية، تنوعت ما بين 17 إزالة فورية، و8 محاضر لبائعين متجولين، و14 محضر وصلات كهربائية، و10 محضر لإعلانات مخالفة، كما تم رفع وإزالة 4 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.

كما شنت إدارة المرور، حملة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 992 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء إيهاب خيرت، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 992 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و176مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 11100 جنيه، وسحب 16 دراجة نارية.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 34 رخصة وتحصيل 6300 جنيه غرامة.