إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارع البحر بفوه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينه فوه بمحافظة كفر الشيخ، أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارع كورنيش النيل "شارع البحر"، وتغيير خطوط الصرف الصحى من أمام هندسة كهرباء فوه وحتى شارع الصاغة، تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وقال محسن الأودن،فى بيان له اليوم إنه طالب بسرعه الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وردم الأجزاء التى تم الإنتهاء منها فورا، حتى لا تتسبب إعاقه الحركه المروريه بالشارع نظراً لحيويته، مؤكداً أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة فى الشوارع، لتيسير الحركة المرورية.