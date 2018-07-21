video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة العاملين بمركز شباب شنرا ببنى سويف للتحقيق

السبت، 21 يوليه 2018 11:33 ص
إحالة العاملين بمركز شباب شنرا ببنى سويف للتحقيق مركز شباب شنرا ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، جميع العاملين بمركز شباب قرية شنرا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل وإغلاقهم المركز فى أوقات العمل الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن برئاسة طه رزق نائب رئيس المدينة، وعضوية يوسف سعد، ورضا توفيق الطيب من التفتيش المالى والإدارى، تابعت بعض الهيئات الحكومية بوحدة شنرا القروية، للوقوف على انضباط العاملين، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفوجئت اللجنة بغلق مركز شباب قرية شنرا فى أوقات العمل الرسمية، مع عدم تواجد أى من العاملين به، تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مركز ومدينة الفشن لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة بنى سويف: فحص 1202مواطنا فى قافلة علاجية بـ "النواميس"

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز ومدينه الفشن

مركز شباب شنرا




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة