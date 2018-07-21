إحالة العاملين بمركز شباب شنرا ببنى سويف للتحقيق

بنى سويف - أيمن لطفى

أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، جميع العاملين بمركز شباب قرية شنرا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل وإغلاقهم المركز فى أوقات العمل الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن برئاسة طه رزق نائب رئيس المدينة، وعضوية يوسف سعد، ورضا توفيق الطيب من التفتيش المالى والإدارى، تابعت بعض الهيئات الحكومية بوحدة شنرا القروية، للوقوف على انضباط العاملين، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفوجئت اللجنة بغلق مركز شباب قرية شنرا فى أوقات العمل الرسمية، مع عدم تواجد أى من العاملين به، تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مركز ومدينة الفشن لاتخاذ الإجراءات القانونية.