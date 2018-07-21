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السبت، 21 يوليه 2018 06:28 ص
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إجراء جراحة استكشاف بالبطن لطفل ﻷول مرة بمستشفى رأس سدر

السبت، 21 يوليه 2018 05:00 ص
إجراء جراحة استكشاف بالبطن لطفل ﻷول مرة بمستشفى رأس سدر جانب من عملية الاستكشاف
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء فى تصريح خاص لليوم السابع على نجاح عملية إستكشاف بالبطن لطفل يبلغ من العمر 16 سنة، إثر تعرضة لحادث حيث حضر الطفل لقسم اﻹستقبال والطوارئ بمستشفى رأس سدر يعانى من ألم شديد بمنطقة البطن نتيجة تعرضة لحادث دراجة وبفحص الطفل وتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه يعانى من اشتباه تمزق باﻹثنى عشر وبعمل الإشعات تبين ثبوت التشخيص.

وقرر الفريق الطبى المعالج دخول الحالة قسم العمليات حيث تم تحضير المريض وإجراء عملية إستكشاف بالبطن وإستئصال جزء باﻹثنى عشر والحالة مستقرة وتخضع للعلاج ما بعد العملية.

 وأكد أبوهاشم ان الطفرة النوعية التى تشهدها مستشفيات المحافظة من إجراء جراحات جديدة لم تجر من قبل يرجع إلى الدعم الﻻمحدود من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حيث تم تدعيم منظومة الصحة بجنوب سيناء بعدة بروتوكولات تعاون مع العديد من كليات الطب بالجامعات المصرية وذلك لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الجراحات اللازمة للمرضى واﻷهم نقل الخبرات العلمية ﻷطباء الوزارة بكافة مستشفيات المحافظة .

 

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