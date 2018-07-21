video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أعمال عنف فى نيبال احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطباء من الإضراب - صور

السبت، 21 يوليه 2018 12:30 م
أعمال عنف فى نيبال احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطباء من الإضراب - صور شرطة نيبال
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

تظاهر العشرات من المواطنين فى نيبال اليوم السبت، احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطباء من الإضراب عن العمل.

ونظم الاحتجاجات المنظمات الشقيقة لحزب المؤتمر النيبالى حزب المعارضة الرئيسى للحكومة فى كاتماندو.

وألقى المتظاهرون الحجارة على أفراد الشرطة فيما قامت قوات الأمن بإلقاء الغازات المسيلة للدموع .

وكانت حكومة نيبال قد أتخذت قرارا بحظر الاحتجاج العام من قبل الأطباء فى مدينة كاتماندو.

القبض على بعض المتظاهرين
القبض على بعض المتظاهرين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

أعمال عنف فى نيبال
أعمال عنف فى نيبال

 

إصابة شرطى فى نيبال
إصابة شرطى فى نيبال

 

شرطة نيبال
شرطة نيبال

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

القبض على متظاهرين فى نيبال
القبض على متظاهرين فى نيبال

 

جانب من القبض على متظاهرين فى نيبال
جانب من القبض على متظاهرين فى نيبال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الفيضانات تغمر مئات البيوت والمحلات فى نيبال وانتشار فرق الإنقاذ

صور.. الفيضانات تغمر مئات البيوت والمحلات فى نيبال وانتشار فرق الإنقاذ

مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء حادث سير فى نيبال

نيبال

اخبار نيبال

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مظاهرات نيبال




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة