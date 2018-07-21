أعمال عنف فى نيبال احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطباء من الإضراب - صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

تظاهر العشرات من المواطنين فى نيبال اليوم السبت، احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطباء من الإضراب عن العمل.

ونظم الاحتجاجات المنظمات الشقيقة لحزب المؤتمر النيبالى حزب المعارضة الرئيسى للحكومة فى كاتماندو.

وألقى المتظاهرون الحجارة على أفراد الشرطة فيما قامت قوات الأمن بإلقاء الغازات المسيلة للدموع .

وكانت حكومة نيبال قد أتخذت قرارا بحظر الاحتجاج العام من قبل الأطباء فى مدينة كاتماندو.



القبض على بعض المتظاهرين



جانب من المظاهرات



أعمال عنف فى نيبال



إصابة شرطى فى نيبال



شرطة نيبال



جانب من أعمال العنف



القبض على متظاهرين فى نيبال