أعرف مشروع القطار السريع العين السخنة ـ العلمين بعد آخر تعديلات فى 12معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار السريع العين السخنة ـ العلمين بعد آخر تعديلات أجرتها عليه اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان وطرحه فى مناقصة محدودة أمام الشركات المؤهلة فنيا لتنفيذه.

1ـ المشروع يمتد من العين السخنة إلى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية.

2ـ طول المشروع يبلغ 498 كم.

3ـ التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه.

4ـ اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان تسعى لتنفيذ المشروع على مرحلة واحدة بدلا من تقسيمه إلى 3 مراحل.

5ـ اللجنة الوزارية حددت خلال طرحها تنفيذ المشروعات أمام الشركات العالمية تنفيذه على مرحلة واحدة أو مرحلتين على الأقصى على أن تكون الأولوية فى تقييم العروض للمرحلة الواحدة.

6ـ 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ هذا المشروع.

7ـ تم الإعلان عن المرحلة الثانية من الطرح أمام الشركات التى تم تأهيلها فنيا بالمرحلة الأولى من الطرح.

8ـ المشروع سيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.

9ـ متوقع تستغرق فترة استقبال العروض الفنية والمالية من الشركات المشاركة بالمرحلة الثانية من الطرح وتقييمها وتحديد الشركة الفائزة خلال 9 شهور.

10ـ تمويل تكلفة المشروع من خلال قرض حكومى ميسر ستقدمه الشركة العالمية التى ستفوز بتنفيذ هذا المشروع.

11ـ المشروع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.

12ـ سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.