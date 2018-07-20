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"وفاء" تطلب الخلع من زوجها: "ضحك عليا وخد ميراثى اتجوز بيه بنت 25 سنة"

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:00 ص
"وفاء" تطلب الخلع من زوجها: "ضحك عليا وخد ميراثى اتجوز بيه بنت 25 سنة" محكمة الأسرة
المنوفية - محمد فتحى
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وقفت "وفاء.ا"، البالغة من العمر 43 عامًا، والمقيمة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، أمام محكمة الأسرة بمنوف، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها "سيد.ا.ع" البالغ من العمر 50 عامًا، بسبب النصب عليها فى ميراثها، والذى كان يبلغ ما يقرب 500 ألف جنيه، وقيامه بالزواج من غيرها ومعاملتها معاملة سيئة.

 

وأضافت الزوجة، خلال الدعوى، أنه قام بعد ما يقرب من 25 عامًا زواجًا، ظلت فيها المعاملة حسنة بينهما، حتى استولى على جميع أموالها عن طريق إيهامها بعمل مشروعات، بالإضافة إلى أنه كان دائم الإساءة بالقول والفعل، وطردها بعد شهور قليلة من عمل توكيل خاص بالتصرف فى جميع أموالها.

 

وأكدت الزوجة، أنه لم يفكر لو مرة واحدة فى العشيرة التى كانت بينهما إلا أنه ظهرت عليه علامات الغضب سريعًا، بعدما حصل على المراد وهو جميع ميراثى، وبعدها تزوج من غيرى، واكتشف بعدما تغيبه عن المنزل لفترات طويلة، وكان يرد سريعًا عند سؤاله "فى الشغل.. أعمل أيه يعنى أموت نفسى!".

 

وتابعت "بعد مرور فترة بسيطة اكتشفت زواجه من بنت لا يتعدى عمرها 25 عامًا، وضحك عليا أنا وأبنائه الأربعة (ليلى ونجوى ومحمد وحمدى).. منه لله وربنا ينتقم منه".

 

وأكدت الزوجة خلال الدعوى، أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية وخشية ألا أقيم حقًا من الحقوق الشرعية.


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