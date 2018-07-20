وزير داخلية إيطاليا: حظيت بشرف لأكون أول ممثل لحكومتى يقابل السيسى

كتبت فاطمة شوقى

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى "حظيت بالشرف لأكون أول ممثل لهذه الحكومة يقابل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن سالفينى كتب فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إن التعاون بين إيطاليا ومصر استراتيجى وأساسى، وأن هدفنا هو إعادة إطلاق هذا التعاون على جميع الأصعدة".

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية قد نقل أمس، إثر زيارة وزير الداخلية الإيطالى للقاهرة، تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضيفه سالفينى، بحضور وزير الداخلية المصرى، محمود توفيق ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، على "توافر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة فى تلك القضية".

وكان سالفينى أشاد بتعاون السلطات المصرية فى قضية ريجينى للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.