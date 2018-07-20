video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير داخلية إيطاليا: حظيت بشرف لأكون أول ممثل لحكومتى يقابل السيسى

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:04 ص
وزير داخلية إيطاليا: حظيت بشرف لأكون أول ممثل لحكومتى يقابل السيسى سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى "حظيت بالشرف لأكون أول ممثل لهذه الحكومة يقابل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن سالفينى كتب فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إن التعاون بين إيطاليا ومصر استراتيجى وأساسى، وأن هدفنا هو إعادة إطلاق هذا التعاون على جميع الأصعدة".

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية قد نقل أمس، إثر زيارة وزير الداخلية الإيطالى للقاهرة، تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضيفه سالفينى، بحضور وزير الداخلية المصرى، محمود توفيق ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، على "توافر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة فى تلك القضية".

وكان سالفينى أشاد بتعاون السلطات المصرية فى قضية ريجينى للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يلتقى قادة الفكر فى المجتمع السودانى بمقر إقامته بالخرطوم

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول الروابط الخالدة مع السودان

مصر

السيسى

ايطاليا

عبد الفتاح السيسي

ريجيني

ريجينى

سالفينى

الحكومة الايطالية




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة