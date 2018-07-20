وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً بحصر الحوادث والمواقف الطارئة بالمحافظات

كتب علام عبد الغفار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بحصر لعدد الحوادث والمواقف الطارئة بنطاق المحافظات، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل دور مراكز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية والمحافظات، للحد من الأزمات والكوارث وإدارة المواقف الطارئة.

وأصدر اللواء شعراوى، عددا من التوجيهات لكافة المحافظات للحد من حوادث الطرق والحرائق، حيث طالب الوزير بالتوسع فى إنشاء الطرق المزدوجة وإنارة الطرق، كما شدد على ضرورة زيادة لافتات الإرشاد والتحذير الفوسفورية على الطرق، وتوفير نقاط إسعاف على الطريق السريعة لسرعة إجراء الأسعافات الأولية، مشددا على أهمية نشر الوعى والانضباط المرورى بين المواطنين، وأهمية الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة والسرعات المقررة، وتشجيع المواطنين على استخدام سيارات النقل الجماعى للحد من التكدس المرورى .

وفيما يخص الحرائق ، طالب اللواء محمود شعراوى بضرورة تشكيل لجان للمرور الدورى، للتأكد من إجراءات الوقاية ضد الحريق بالمنشآت ومراعاة اشتراطات الأمن والسلامة فى كافة المبانى والمنشآت المتعددة الطوابق، مشددا على ضرورة التأكد من سلامة وصلات الكهرباء وتفعيل خطة إخلاء المبانى والمنشآت فى حالات الطوارئ وإعداد فرق مدربة للتحرك الفورى لمكافحة الحريق عند حدوثه .

وطالب الوزير، بضرورة الالتزام بتنفيذ خطط الطوارئ والوقاية من الحريق ومكافحتة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وإعداد خطة تدريب على أسلوب مجابهة الحرائق على كافة المستويات بالمنشآت الحكومية .