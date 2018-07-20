نائب الرئيس اليمنى يشارك فى تشييع جثمان الملحق العسكرى لليمن بالبحرين

إيمان حنا

شارك نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، فى مراسم تشييع جثمان الملحق العسكرى اليمنى العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوطنى فى مأرب.

كما حضر مراسيم التشييع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين المحليين وأقارب الشهيد وجمع من المواطنين، مشيرين إلى التضحيات الكبيرة التي يبذلها اليمنيون، وفي مقدمتهم القوات المسلحة في مسيرة معركة تحرير اليمن من ميليشيا الكهنوت الإمامي، وأشادوا بمناقب الشهيد وبطولاته وما قدمه من خدمات عسكرية في مختلف المهام .

ومن جانبها نعت رئاسة هيئة الأركان العامة،فى بيان رسمى لها، العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر ، وأكدت بأن أبناء الشعب اليمني لن يدخرون جهداً في مواجهة هذه العصابة الإمامية الكهنوتية، وأن الدماء الطاهرة التي يقدمها أحرار اليمن في مختلف الميادين لن تذهب هدراً وستحقق النصر القريب العاجل وأشار البيان إلى المناصب العسكرية التي تولاها في السلك العسكرية ومنها قيادته للواء حفظ السلام الذي ساهم بشجاعة في كسر الميليشيا الغازية وفي مساندة الشرعية،وظل حريصاً على الإسهام والمشاركة مع زملائه من أبطال الجيش الوطني حتى بعد انتقال مهامه للعمل كملحق عسكري لدى سفارة البحرين.

وقالت رئاسة هيئة الاركان العامة ""لقد عرف الشهيد بوفائه لقسمه ومبدئه العسكري، كما عرف بحنكته وشجاعته وحسن قيادته في مختلف المناصب التي تقلدها وهو من خيرة الضباط الذين انحازوا للشرعية ولداعي الوطن وواجه مع زملائه ببسالة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نشأتها الأولى".