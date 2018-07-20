موجز أخبار 6.. الرئاسة: العلاقات المصرية السودانية تاريخية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الالمتحدث باسم رئاسة الجمهورية يؤكد أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ومستوى الآليات ليس له مثيل بالعالم.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

الرئاسة: العلاقات المصرية السودانية تاريخية ومستوى الآليات ليس له مثيل بالعالم

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية، لكن حدثت نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية.

استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلى شرقى خان يونس

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، استشهاد فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى لشرقى خان يونس.

أمل موسى تتوج بذهبيتى النتر والمجموع فى رفع الأثقال بالألعاب الأفريقية

توجت أمل موسى لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بميداليتين ذهبيتين فى منافسات النتر والمجموع، فى وزن 53 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى الجزائر، بعدما حصلت على ذهبية الخطف منذ قليل.

صحيفة أرجنتينية عن ظهور محمد صلاح فى تدريبات ليفربول: "عاد الفرعون"

سلطت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الضوء على عودة النجم المصرى محمد صلاح لتدريبات ليفربول الإنجليزى استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد.

صحيفة "الانتبنتدى: إسبانيا تخسر 260 ألف سائح بريطانى وألمانى عادوا إلى مصر

قالت صحيفة "الانتبنتدى" الإسبانية إن السياحة هى المحرك الأساسى للاقتصاد الإسبانى، وبعد سنوات من الازدهار، يقل معدل النمو بسبب خسارة البلد الأوروبى لما يقرب من 260 ألف سائح بريطانى وألمانى عادوا إلى مصر.

تركيا تكشف عن مخططها الاستعمارى وتصدر بطاقات هوية لمسلحى المعارضة بسوريا

يقوم مسلحو المعارضة فى سوريا بمساعدة تركيا بإصدار بطاقات هوية جديدة فى شمال سوريا، فى محاولة منها لتعزيز إدارتها لمنطقة لا تزال خارج سيطرة الرئيس بشار الأسد.

ميركل: على منصات التواصل الاجتماعى تحمل مسؤولية المحتوى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إنه يتعين على منصات التواصل الاجتماعى أن تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور على شبكاتها.

إصابة شخصان وفقدان آخر فى انفجار صهريج لتخزين النفط وسط إيران

قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الجمعة، إن انفجارا وقع فى صهريج لتخزين النفط فى منطقة خمين الصناعية بوسط إيران، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وزيرة التضامن: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين تمهيدا لإصدارها

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين ويتم حاليا مراجعتها من الوزارات المعنية تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها.

ضبط أستاذ بكلية طب الأزهر بتهمة قتل ابنه بدمياط الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على أستاذ جامعى بكلية طب الأزهر فرع دمياط ووجهت له تهمة قتل نجله 14 سنة بالصف الثانى الإعدادى.

ناصف ساويرس يشارك فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى

ساهم رجل الأعمال ناصف ساويرس فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى - الذى كان يمر بضائقة مالية - فى شراكة تحت اسم NSWE مع المستثمر الأمريكى ويسلى إدنس، للمساهمة فى زيادة رأس مال نادى أستون فيلا الإنجليزى مقابل امتلاك 55% من أسهم النادى، خالص من أى مديونية.

شاهد اكتشاف السفينة الروسية الغارقة منذ 113 عاما وتحمل ذهبا بـ133 مليار دولار

سلطت صحيفة "التلجراف" الأمريكية، الضوء على اكتشاف فريق إنقاذ فى سواحل كوريا الجنوبية، حطام السفينة الحربية الروسية "ديمترى دونسكوى" بعد 113 عاما من غرقها.

صور.. تابوت الإسكندرية فى مخازن وزارة الآثار بعد أعمال الترميم الأولى

أعلنت وزارة الآثار وصل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الوزارة بمنطقة مصطفى كامل، صباح اليوم، والذى تم فتحه أمس فى موقع اكتشافه فى منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حيث سيخضع لأعمال التنظيف والترميم والدراسة لمحاولة معرفة الحقبة التاريخية التى يرجع إليها أو صاحبه.

ضبط 4 أطفال لقيامهم باختطاف عامل وسرقته وتصويره بأخميم فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، برئاسة اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من ضبط 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 14 سنة، ويقيمون بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، وذلك لقيامهم بخطف عامل باستخدام توك توك وتعذيبه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وتصويره لتهديده بنشر المقاطع فى حالة الإبلاغ عنهم.

إصابة 31 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة طعام فى حفل زفاف بأكتوبر

أصيب 31 شخصا بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام بحفل زفاف فى أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو: جيشنا وشرطتنا فى رباط ليوم الدين

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

"موندو" الإسبانية: الثنائى الأفضل فى ليفربول يعود للتدريبات

ألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على عودة الثنائى محمد صلاح وساديو مانى لتدريبات ليفربول الإنجليزى اليوم الجمعة، استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد.

الحلقة الأخيرة.. صرخة حسن أرابيسك وصيحة فضة المعداوى وفجيعة ماما نونة ووصمة البخيل وأنا.. أفراح ومآتم فى بيوت مصر.. كيف أثرت الحلقات الأخيرة من المسلسلات فى تشكيل الوجدان المصرى وكيف تحولت لكابوس يخشاه الجميع؟

أقسم لى صديقى المقيم بحى الخانكة أن عمال أحد المصانع اتفقوا فيما بينهم لو مات «حربى» اليوم فلن يأتى أحد فى اليوم التالى، وبالفعل مات حربى، وبالفعل توقفت ماكينات المصنع فى ذات اليوم، ولم يدخله «صريخ ابن يومين»، وربما يكون هذا الأمر مقبولا إذا ما كان حربى هذا صديقهم أو زميلهم فى المصنع، وربما يكون مقبولا أيضا لو كان حربى هذا جارهم فى المصنع أو أحد موردى خاماته، لكن ما لا يمكن تصوره أن يكون حربى هذا هو بطل مسلسل «خالتى صفية والدير» الذى أذيع لأول مرة منذ حوالى 22 عاما، متسببا فى حالة خاصة جدا من الشجن المزمن.

"معركة سلفية سلفية".. شيخ "غزوة الصناديق" يشبه الدعوة السلفية بالإسكندرية بـ"ديك سيتحول لفرخة تبيض".. وحفلة على فيس بوك من تلاميذ "برهامى" ضد محمد حسين يعقوب.. ومصادر: الشيوخ أعطوا الضوء الأخضر للرد عليه

"أعداء الأمس هم أعداء اليوم أيضا، وليس أصدقاء كما اعتادنا على سماع المقولة"، هذه الحالة تتطابق فعليا على سلفية الدعوة السلفية بالإسكندرية وعلى رأسها الشيخ ياسر برهامى، وسلفية القاهرة التى من أهم رموزها الشيخ محمد حسين يعقوب صاحب مقولة غزوة الصناديق، فلا يغرك تتطابق المظهر الخارجى لمشايخ سلفيو الإسكندرية وسلفيو القاهرة، وتعتبر أن شكل الخارجى يدل على توافق المضمون الداخلى، فالأمر ببساطة شديدة، أن داخل التيار السلفى حروبا فكرية حامية الوطيس، فهناك منهم فريقا يرى أن تأسيس جماعة أو كيان مخالف لصحيح الدين وبدعة، بينما فريقا آخر يرى أن تأسيس كيان كدعوة السلفية ضرورة من أجل نشر الدعوة، وليست هذه المسألة الخلافية الوحيدة بينهم، فمنذ زمن بعيد التلاسن الفكرى والكلامى قائم بينهم يختفى ويظهر ويتصاعد ويهبط وفى كل الأحوال الخلاف موجود لا يموت.