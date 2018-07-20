video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منسق الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط يحذر من خطورة الأوضاع بغزة

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:31 م
منسق الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط يحذر من خطورة الأوضاع بغزة نيكولاى ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة بالشرق الأوسط
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

حذر نيكولاى ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، من الأوضاع الجارية فى قطاع غزة، مضيفا «لعدة أشهر والأمم المتحدة تحذر وتعمل على منع التصعيد، ووضع خطة لمساعدة الناس. أناشد مرة أخرى أن يتراجع الجميع فى غزة عن حافة الهاوية».

تغريدة نيكولاى
تغريدة نيكولاى

وأضاف "ملادينوف"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «يجب على الجميع فى غزة التراجع عن حافة الهاوية. ليس الاسبوع القادم. ليس الغد. بل الآن! يجب على أولئك الذين يريدون استفزاز وجر الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب أخرى ألا ينجحوا».

جانب من منسق الأمم المتحدة لدى السلام بالشرق الأوسط
جانب من تغريدات منسق الأمم المتحدة لدى السلام بالشرق الأوسط

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد 4 فلسطينين وإصابة 120 أخرين فى قصف إسرائيلى على غزة.. اجتماع عاجل للكابنيت بحضور نتنياهو.. والرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد وتجرى اتصالات دولية.. وليبرمان يتوعد بغارات أخرى على القطاع

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى إسرائيلى برصاص فلسطينيين فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن التصدى لقذيفتين من قطاع غزة

شهداء ومصابون فى القصف الإسرائيلى لقطاع غزة

نيكولاى ملادينوف

الأمم المتحدة

السلام فى الشرق الأوسط

قطاع غزة

اسرائيل

الكيان الصهوينى




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة