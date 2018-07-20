منسق الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط يحذر من خطورة الأوضاع بغزة

كتب أحمد جودة

حذر نيكولاى ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، من الأوضاع الجارية فى قطاع غزة، مضيفا «لعدة أشهر والأمم المتحدة تحذر وتعمل على منع التصعيد، ووضع خطة لمساعدة الناس. أناشد مرة أخرى أن يتراجع الجميع فى غزة عن حافة الهاوية».



تغريدة نيكولاى

وأضاف "ملادينوف"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «يجب على الجميع فى غزة التراجع عن حافة الهاوية. ليس الاسبوع القادم. ليس الغد. بل الآن! يجب على أولئك الذين يريدون استفزاز وجر الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب أخرى ألا ينجحوا».