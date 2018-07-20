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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:51 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 بينهم طفلان فى حادث تصادم بمنيا القمح بالشرقية

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:12 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 بينهم طفلان فى حادث تصادم بمنيا القمح بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين، بينهم طفلان، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص، بالقرب من قرية "قمرونة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى ميكروباص، بالقرب من قرية "قمرونة" التابعة لمركز منيا القمح، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم طفلان.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 


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