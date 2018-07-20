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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:07 م
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مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارتهم بترعة الرشيدية بالبحيرة

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:32 م
مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارتهم بترعة الرشيدية بالبحيرة سقوط سيارة -أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارتهم بترعة الرشيدية برشيد بالبحيرة. 

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد بإنقلاب سيارة بترعة الرشيدية بطريق رشيد  أمام عزبة البصيلة دائرة المركز .

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى  قيادة  "أحمد  ف ع" 40 سنة  مقاول ومقيم سيدى سالم  كفر الشيخ بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة، بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإنقلابها بمياه الترعة المشار إليها.
  
أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وكل من "عبد الرحمن  م ف"  16 سنة طالب، و"جميلة  م ف" 6 سنوات ومقيما باكوس الإسكندرية.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثث المتوفين ورفع السيارة من المجرى المائى وإنقاذ عدد 3 أشخاص من مستقلى السيارة غير مصابين.

تحرر المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابة العامة. 


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