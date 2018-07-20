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مصرع رضيع صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:07 ص
مصرع رضيع صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بمصرع رضيع بعزبة إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به، وفرارها هاربة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من "م . ع . ع" 45 عاما، عامل زراعى ومقيم عزبة سيدي إبراهيم- دائرة المركز، بوفاة  نجله "ع" عام ونصف، جراء اصطدام سيارة مجهولة و فرت هاربة، وأحدثت إصابته بنزيف من الأنف والفم والأذن وكدمة بالرأس، وإشتباه نزيف بالمخ، وتوفي متأثراً بها ونفي الشبهة الجنائية .
 
وبسؤال كلاً من والدة المتوفي، " ف .ع .ع" 34 عاما، ربة منزل شيخ الناحية "ع .ش. ع " 44 عاما، ومقيمان بذات الناحية، أقرا بمضمون ماجاء بأقوال والد المتوفي، ونفيا الشبهة الجنائية .
 
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 26097  جنح مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .
 
 

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