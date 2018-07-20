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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:02 م
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مصدر أمنى عراقى: اعتقال أربعة مطلوبين للقضاء بعملية أمنية جنوب كركوك

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:10 م
مصدر أمنى عراقى: اعتقال أربعة مطلوبين للقضاء بعملية أمنية جنوب كركوك الجيش العراقى
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، باعتقال أربعة مطلوبين للقضاء، خلال عملية أمنية جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز) العراقية،إن قوة من اللواء 19 شرطة اتحادية نفذت عملية دهم وتفتيش فى قرى على سراى وحفتخار التابعة لقضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك) ، وتمكنت من خلاله اعتقال أربعة مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم مذكرات قبض، مبينا أن العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم .

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أن القوة سلمت المعتقلين إلى مركز شرطة داقوق للتحقيق معهم.

 


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