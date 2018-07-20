video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشرعون أمريكيون يعتزمون القيام بزيارة جديدة لروسيا

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:52 ص
مشرعون أمريكيون يعتزمون القيام بزيارة جديدة لروسيا الكونجرس- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى تعتزم زيارة روسيا مجددا فى أعقاب زيارة نادرة قامت بها مجموعة من النواب الجمهوريين هذا الشهر.

ونقلت إنترفاكس عن السفير أناتولى أنتونوف قوله، إن هناك فرصة ضئيلة لأن يزور نواب من البرلمان الروسى الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونجرس المقررة فى نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أن موسكو مستعدة لمناقشة عقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت وكالة تاس للأنباء الروسية نقلا عن عضو البرلمان الروسى قسطنطين كوساتشيوف إن أعضاء الكونجرس الأمريكى قد يزورون روسيا خلال النصف الأول من أغسطس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير روسيا فى واشنطن: نتائج التعاون بين البلدين واضحة فى سوريا

سفير روسيا بدمشق: سوريا مهتمة بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة

سفير روسيا لدى اليونان: موسكو تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين

روسيا

اخبار روسيا

اخبار امريكا

اخبار العالم




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة