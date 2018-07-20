مشرعون أمريكيون يعتزمون القيام بزيارة جديدة لروسيا

(رويترز)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى تعتزم زيارة روسيا مجددا فى أعقاب زيارة نادرة قامت بها مجموعة من النواب الجمهوريين هذا الشهر.

ونقلت إنترفاكس عن السفير أناتولى أنتونوف قوله، إن هناك فرصة ضئيلة لأن يزور نواب من البرلمان الروسى الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونجرس المقررة فى نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أن موسكو مستعدة لمناقشة عقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت وكالة تاس للأنباء الروسية نقلا عن عضو البرلمان الروسى قسطنطين كوساتشيوف إن أعضاء الكونجرس الأمريكى قد يزورون روسيا خلال النصف الأول من أغسطس.