مسشار الرئيس العراقى يدعو الكتل السياسية لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية

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دعا شيروان الوائلى مستشار رئيس العراقى، اليوم الجمعة، إلى قبول جميع الكتل السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت بالثانى عشر من مايو الماضي، مؤكدا أحقية المواطنين بالتظاهر وأهمية المحافظة على سلميتها.



وقال الوائلى - فى تصريحات لقناة ( السومرية نيوز ) - " إن اجتماع رئيس الجمهورية بقادة الكتل السياسية كان مهما وضروريا لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بالبلد"، مبينا أن تأمين الخدمات للمواطن ومنحه الحقوق الكاملة هى أشياء فرضها الدستور والقانون وبنفس الوقت يجب الحفاظ على سلمية التظاهرات والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".



وأشار إلى ضرورة التعجيل باعلان نتائج العد والفرز اليدوى والمضى بتشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث ضمن المدد الدستورية، مشددا على أهمية القبول بنتائج الانتخابات من جميع الكتل السياسية.