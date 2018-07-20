مستوطنون يهاجمون مجموعة جوالة فلسطينية قرب قرية النبى صالح غرب رام الله

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هاجم مستوطنو مستوطنة "حلميش"، المقامة على أراضى قرية النبى صالح، اليوم الجمعة، مجموعة "إمشى تعرف على بلدك" اثناء تجوالها الأسبوعى الذى بدأ من أحراش جيبيا للوصول إلى قرية بيتللو، وعين الزرقا (محمية الطبيعية)، إلى الشمال الغربى من مدينة رام الله.

ويأتى الهجوم فى محاولة من المستوطنين لمنع المواطنين وأصحاب الأراضى والمتجولين من الوصول إلى هذه المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأفادت مصادر فلسطينية فى النبى صالح: بأن المتجولين فى مجموعة "إمشى تعرف على بلدك" تفاجأوا بتعرض مجموعة من المستوطنين لهم والتى حاولت منعهم بقوة السلاح من التقدم والمشى قرب الأحراش المذكورة، وقامت بالاعتداء الجسدى على بعض أفراد الفريق المتجول، وردد المستوطنون عبارات عنصرية وشتائم لهم، وكل ذلك جرى أمام أعين جنود الاحتلال الذين وقفوا يشاهدون عن بعد، لتوفير الحماية للمستوطنين.

وهذه ليست المرة الأولى التى يحاول المستوطنون منع مجموعات التجوال الفلسطينى من حرية الحركة، فعادة ما يتم الاعتداء على مجموعات المشى ومنعها من الوصول إلى المناطق الجبلية فى محاولة لعزل المواطن عن أرضه، تمهيدا لسرقتها.

وتعتبر مجموعة "امشى تعرف على بلدك" من أولى المجموعات الفلسطينية التى تنظم مسارات للمشى الأسبوعية منذ عام 2012 فى كافة المناطقة الفلسطينية، وتسعى من أجل تشجيع الانسان الفلسطينى على ممارسة هواية المشى ونشر ثقافة احترام البيئة والمساهمة فى الحفاظ على المياه وتخزينها، من خلال عمل الحواجز الطبيعية أمام انجراف التربة والحد من جريان مياه الأمطار وذلك من خلال زراعة النباتات البرية الفلسطينية ومنع انقراضها، والالتزام بالمشى الجماعى وليس الفردى، ويشترط فيمن يرغب بالانضمام للمجموعة أن يكون مقاطعاً للمنتوجات الاسرائيلية وداعما للمنتج الفلسطيني.