video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يهاجمون مجموعة جوالة فلسطينية قرب قرية النبى صالح غرب رام الله

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:29 م
مستوطنون يهاجمون مجموعة جوالة فلسطينية قرب قرية النبى صالح غرب رام الله مستوطنون
أ ش أ
إضافة تعليق

هاجم مستوطنو مستوطنة "حلميش"، المقامة على أراضى قرية النبى صالح، اليوم الجمعة، مجموعة "إمشى تعرف على بلدك" اثناء تجوالها الأسبوعى الذى بدأ من أحراش جيبيا للوصول إلى قرية بيتللو، وعين الزرقا (محمية الطبيعية)، إلى الشمال الغربى من مدينة رام الله.

ويأتى الهجوم فى محاولة من المستوطنين لمنع المواطنين وأصحاب الأراضى والمتجولين من الوصول إلى هذه المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأفادت مصادر فلسطينية فى النبى صالح: بأن المتجولين فى مجموعة "إمشى تعرف على بلدك" تفاجأوا بتعرض مجموعة من المستوطنين لهم والتى حاولت منعهم بقوة السلاح من التقدم والمشى قرب الأحراش المذكورة، وقامت بالاعتداء الجسدى على بعض أفراد الفريق المتجول، وردد المستوطنون عبارات عنصرية وشتائم لهم، وكل ذلك جرى أمام أعين جنود الاحتلال الذين وقفوا يشاهدون عن بعد، لتوفير الحماية للمستوطنين.

وهذه ليست المرة الأولى التى يحاول المستوطنون منع مجموعات التجوال الفلسطينى من حرية الحركة، فعادة ما يتم الاعتداء على مجموعات المشى ومنعها من الوصول إلى المناطق الجبلية فى محاولة لعزل المواطن عن أرضه، تمهيدا لسرقتها.

وتعتبر مجموعة "امشى تعرف على بلدك" من أولى المجموعات الفلسطينية التى تنظم مسارات للمشى الأسبوعية منذ عام 2012 فى كافة المناطقة الفلسطينية، وتسعى من أجل تشجيع الانسان الفلسطينى على ممارسة هواية المشى ونشر ثقافة احترام البيئة والمساهمة فى الحفاظ على المياه وتخزينها، من خلال عمل الحواجز الطبيعية أمام انجراف التربة والحد من جريان مياه الأمطار وذلك من خلال زراعة النباتات البرية الفلسطينية ومنع انقراضها، والالتزام بالمشى الجماعى وليس الفردى، ويشترط فيمن يرغب بالانضمام للمجموعة أن يكون مقاطعاً للمنتوجات الاسرائيلية وداعما للمنتج الفلسطيني.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق عدة قذائف هاون من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة"

"البيطريين" تعقد مؤتمرا الأربعاء حول الأمراض المستوطنة المهددة للثروة الحيوانية

331 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تغلق باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ودعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد

مستوطنون

قرية النبى صالح

فلسطين

أخبار عربية




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة