مسئول مكتب التنسيق بالمنصورة يوضح كيفية التحويل بين أقسام كليات الجامعة

الدقهلية - شريف الديب

تستمر أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنصورة فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية، وفقا للحد الأدنى لعلمى علوم بنسبة ٣٩٤ درجة بمجموع ٩٦.٠٩%، وعلمى رياضة بنسبه ٣٨٥ درجة بمجموع ٩٣.٩٠%، وأدبى بنسبة ٣٢٨ درجة وبمجموع ٨٠%.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى، مسئول مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنصورة، إلى أن المكتب استقبل خلال 691 طالبا لتسجيل رغباتهم للالتحاق بمختلف الكليات بجامعة المنصورة والجامعات المختلفة طبقا لشرائح المجموع اليومى، وتقدم الجامعة خدمات التنسيق الإلكترونى من خلال ثلاثة مراكز، أولها بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، وهى المركز الرئيسى للتنسيق بالجامعة، والثانى بمركز الحاسب الآلى بكلية الصيدلة، والثالث بمعامل الحاسب الآلى بكلية التربية، وذلك لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم مجانا .

وأكد الطنطاوى استمرار امتحانات القدرات لكليات تربية رياضية وتربية نوعية بالتزامن مع المرحلة الأولى، وقد تقدم حتى الآن فى امتحانات القدرات 933 طالبا.

وأوضح الدكتور وليد الطنطاوى أنه فى حال رغبة الطالب التحويل من كلية لأخرى، وذلك لطلاب المرحلة الأولى والثانية، سوف يكون بعد انتهاء المرحلة الثانية.

أما فى حال رغبة طلاب التحويل إلى البرامج النوعية بجامعة المنصورة فيستطيع الطالب التحويل بسهولة، بكليات الطب وطب الأسنان من خلال برنامج مانشيستر، وهندسة البناء والتشييد، والهندسة الطبية والحيوية، وهندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الميكا ترونكس، وذلك بكلية الهندسة.

أما فى البرامج النوعية بكلية العلوم، بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية وبرنامج جيولوجى التعدين والبترول وبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاته، وفى الطب البيطرى برنامج صحة وسلامة الغذاء، وبرنامج تميز حيوانات أليفة قطط وكلاب، وفى رياض الأطفال برنامج التأهيل المهنى للفئات الخاصة، وإعداد معلمات باللغة الإنجليزية، وبالنسبة للحاسبات والمعلومات سيوجد برنامج هندسة برمجيات، وبرنامج المعلوماتية الطبية.

أما كلية آداب فيوجد برنامج الفرنسية المهنية، وبرنامج المساحة والخرائط، وفى التربية إعداد معلمى العلوم والرياضة بالإنجليزية، وفى الزراعة تنسيق الحدائق ونظم التغذية.

وأشار طنطاوى إلى أن الإقبال شديد فى مكاتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وعلى الرغم من أن التقديم إلكترونيا إلا أن الطلاب يتقدمون إلى المكتب لثقتهم وأخذ الرأى والاستشارة، وهذا البرنامج الإلكترونى للتنسيق الذى بدأ منذ 2007 بإعداد من كلية الهندسة جامعة القاهرة يتم تطويره سنويا توفيرا للوقت والمجهود والماديات.











