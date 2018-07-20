مذيع شهير للبريطانيين: انسوا الخروج من الاتحاد قليلا واحصوا الفراشات

لندن (رويترز)

اقترح المذيع البريطانى الشهير ديفيد أتينبرا على البريطانيين أن يتوقفوا قليلا عن الجدل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى والمشاركة بدلا من ذلك فى أكبر إحصاء عالمى للفراشات.

وشارك أتينبرا فى إعداد وإنتاج أفلام وثائقية شهيرة عن الحياة البرية خلال عمله مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى).

وقال لبى.بى.سى اليوم الجمعة، "أطلب منهم أن يبتعدوا عن الجدال والمشكلات التى تواجهنا فى الخروج من الاتحاد والجلوس فى مكان هادئ تسطع فيه الشمس ورصد وإحصاء الفراشات التى يرونها".

ويقود أتينبرا (92 عاما)، أكثر دعاة حماية البيئة شعبية فى بريطانيا، حملة بشأن هذا الإحصاء.

وطالب عامة الناس بقضاء 15 دقيقة فى رصد الفراشات بمختلف أنواعها لصالح مؤسسة (الحفاظ على الفراشات) الخيرية التى تستخدم هذا الإحصاء لتقييم حالة البيئة.

وقال أتينبرا، الذى أنتج برامج وثائقية منها "كوكب الأرض" و"الكوكب الأزرق"، إن إحصاء الفراشات يبعث على السكينة.

وأضاف "من المفيد للناس أن ينسوا أزمات الانفصال البريطانى وأى أزمات سياسية أخرى فى أنحاء العالم وأن يركزوا فحسب على عالم الطبيعة الذى كان موجودا قبلنا وسيظل موجودا بعدنا".