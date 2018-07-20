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مدير المخابرات الأمريكية: يمكن نزع سلاح كوريا الشمالية النووى تماما خلال عام

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:00 ص
مدير المخابرات الأمريكية: يمكن نزع سلاح كوريا الشمالية النووى تماما خلال عام موقع نووى تابع لكوريا الشمالية
(رويترز)
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قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس، الخميس إن من الممكن فنيا أن تتخلص كوريا الشمالية، من برنامجها للأسلحة النووية خلال عام لكنه أضاف أن حدوث ذلك ليس مرجحا.

ولدى سؤال كوتس خلال منتدى أسبن الأمنى فى كولورادو، عن تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض بأن كوريا الشمالية يمكنها نزع السلاح النووى خلال عام، قال "الأمر ممكن فنيا لكن على الأرجح لن يحدث".

وأضاف "أعتقد أن وزير (الخارجية مايك) بومبيو قال بوضوح إن هذا صعب، سوف يستغرق هذا بعض الوقت... لقد توقع إطارا زمنيا أطول أمدا... لكن العملية أكثر تعقيدا مما يظن أغلب الناس".

 

 


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