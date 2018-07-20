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محافظ الوادى الجديد يخاطب وزير الإسكان لحل مشكلة تأخر تسليم وحدات التمويل العقارى

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:46 ص
محافظ الوادى الجديد يخاطب وزير الإسكان لحل مشكلة تأخر تسليم وحدات التمويل العقارى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع " أنه قام بمخاطبة وزير الإسكان لحل مشكلة تأخر تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين من شباب الخريجيين والذين قاموا بسداد المقدمات المحددة لتلك الوحدات منذ سنوات ولم يتم تسليمهم الشقق حتى الآن على أن يتم التسليم بنفس قيمة الوحدات السكنية وقت سداد الأقساط دون زيادة فى القيمة المالية أو أن يتم إعادة تلك المبالغ لهم فى اسرع وقت ممكن.

وأضاف الزملوط أن سكرتير عام المحافظة التقى بعدد من الشباب المعترضين على تأخر استلام الوحدات السكنية وتم الاستماع لمشكلتهم وعلى الفور تم إهعداد مذكرة تفصيلية بمطالبهم وتمت مخاطبة وزير الإسكان من أجل حل تلك المشكلة حيث أن تأخر التسليم كان بسبب زيادة اسعار مواد البناء وعدم وجود بنود لتعزيز تلك الزيادة حيث أن تلك الوحدات السكنية تتبع مشروع التمويل العقارى المدعوم من البنوك الحكومية وتم وضع المتأخرين فى الاستلام فى قوائم انتظار منذ فترة وجارى بحث امكانية تسليمهم الوحدات السكنية بنفس الاسعار القديمة دون زيادات أو رد المبالغ التى قاموا بدفعها .


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